РИАМО - 2 июл. В столице произошел сбой в работе автоматов по продаже билетов (АПБ), система работает нестабильно, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Пожалуйста, обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн. Сейчас автоматы по продаже билетов (АПБ) работают нестабильно», — говорится в сообщении.

Сотрудники метрополитена делают все для скорейшего восстановления нормальной работы АПБ.

«Приносим извинения за временные неудобства», — добавляется в сообщении.