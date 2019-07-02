РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Во вторник в подмосковном Подольске торжественно открыли новое отделение почтовой связи, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Во вторник состоялось торжественное открытие нового отделения почтовой связи на Бородинском бульваре, дом 15, которое в 6,5 раз больше предыдущего офиса. В церемонии приняли участие замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова, директор УФМС МО филиала ФГУП «Почта России» Надежда Бабичева и начальник Подольского почтамта Татьяна Юмашева.

«В любой стране мира мы прекрасно понимаем, что нулевой километр начинается от почтамта. И мы сегодня рады констатировать тот факт, что в микрорайоне Бородино – в новом микрорайоне округа, появился свой нулевой километр. Это означает, что данная территория начинает жить своей полноценной жизнью. Более 16,5 тысяч подольчан смогут получать здесь данную услугу – жители микрорайонов Бородино, Кутузово, часть микрорайона Южный», – сказала Бабакова.

По словам Бабичевой, предыдущее отделение почтовой связи в данном микрорайоне находилось в маленьком помещении и работало всего до 18:00. Из-за этого жителям было неудобно получать в нем почтовые услуги.

«Среднемесячный объем данного отделения составляет порядка 16 тысяч отправлений. Мы разносим порядка 12 тысяч квитанций и принимаем полностью все коммунальные платежи. Мы оказываем банковские услуги, расширили спектр товара, увеличили ассортимент. В будущем планируем продавать охлажденную продукцию», – добавила Юмашева.

Новое почтовое отделение имеет площадь 170 квадратных метров. В нем функционирует три операционных окна, а также одно окно для клиентского центра «Почта Банка». Помимо этого, у почтового отделения новый график работы: по будням с 8:00 до 20:00, а в субботу – с 9:00 до 18:00. Также отделение оснащено техническими средствами для обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья.