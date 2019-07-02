РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 июл. Во вторник в Люберцах стартовал первый день смотра-конкурса на «Лучшее звено газодымнозащитной службы», в рамках которого спасатели выполнили ряд заданий, в том числе, оказание помощи пострадавшему, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник и среду в поселке Октябрьский состоится смотр-конкурс на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» среди подразделений территориальных управлений силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас». Смотр-конкурс проводится в целях улучшения организации работы звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС) на пожарах и выявления лучших звеньев. В первом дне участвуют 11 команд, а уже в среду продолжится конкур.

«Сегодня (2 июля - ред.) проходит смотр-конкурс «Мособлпожспас» на «Лучшее звено газодымнозащитной службы». Конкурс проходит впервые в четыре этапа. Спасатели должны будут ответь на теоритические вопросы, а после приступить к практическим. Практическая часть включит в себя дистанцию, которая состоит из трех блоков и заключается в последовательном их прохождении. Спасатели должны будут пройти полосу препятствий, спасти человека и оказать первую медицинскую помощь», – сказал начальник Люберецкого территориального управления Дмитрий Костюченко.

По его словам, три лучшие команды поедут на соревнования среди команд Московской области.

По легенде учений, звено газодымнозащитной службы выполняет задачи по спасению терпящих бедствие газодымозащитников в условиях пожаров и ЧС на территории различных объектов мегаполиса. Каждый блок представляет собой отдельную операцию.