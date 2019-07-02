РИАМО - 2 июл. Подмосковное Фрязино сейчас является проблемной территорией с точки зрения обеспеченности чистой водой, но в 2020 году эту проблему решат, сообщил во вторник министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

«Если в 2018 году мы приблизились к цифре в 1,5 миллиона человек - обеспеченность чистой питьевой водой, начиная с 2014 года, то в этом году мы перейдем цифру 1,6 миллиона человек благодаря строительству водозаборных узлов, подключению восточной водопроводной системы и подключениям к сетям «Мосводоканала», - сказал Хромушин во время заседания правительства Подмосковья.

Он отметил, что в Московской области на данный момент только одна проблемная территория по обеспеченности чистой питьевой водой – Фрязино, но в 2020 году все жители Фрязина получат чистую воду.

Ранее Хромушин рассказал, что с начала 2019 года в Подмосковье снизилось число жалоб на проблемы с водой.