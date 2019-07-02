РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. В одном из магазинов на Юбилейной улице в Люберцах покупательнице Анне продали просроченную смесь для кормления ребенка, сообщила сама Анна корреспонденту «РИАМО в Люберцах».

«Вчера (1 июля - ред.) приобрели смесь «Малютка» в магазине «Магнит» на улице Юбилейной в Люберцах. Принес муж домой, пачки отличались от той, что мы покупали. Я покрутила и обнаружила, что у данной смеси закончился срок годности уже четыре месяца назад», – сказала собеседница.

По ее словам, во вторник она обратилась в магазин с просьбой вернуть деньги. Сначала сотрудница магазина нахамила девушке, но потом все же обменяла просроченную смесь на новую.

Я написала жалобу в Роспотребнадзор на данный магазин», – заключила Анна.