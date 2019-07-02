РИАМО - 2 июл. В Московской области в начале 2019 года каждый день поступало до 300 жалоб, связанных с проблемами с водой, на данный момент ежедневно поступает около 50 обращений, такого результата позволила достичь системная работа, сообщил во вторник министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

«Мы начинали в начале года с 200-300 жалоб в день. Сегодня мы в целом по всем проблемам с водой имеем порядка 50 жалоб в сутки. Если говорим о качестве водопроводной воды, так называемая категория ржавой воды, мы сегодня снизили до пяти жалоб за весь июнь и до семи жалоб в мае», - сказал Хромушин во время заседания правительства Подмосковья.

Он пояснил, что системная работа позволила снизить количество жалоб по проблемам с водой.

«Если посмотреть даже в паспорт федерального проекта, <…> 89,8% - обеспеченность населения чистой питьевой водой, то этого показателя мы уже давно достигли в 2018 году. Сегодня имеем 92,23%», - добавил Хромушин.