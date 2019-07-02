РИАМО - 2 июл. Главы муниципальных образований Подмосковья и профильный блок правительства региона несут персональную ответственность за благоустройство дворов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Благоустройство дворов, с 2015 года мы активно занимаемся этим вопросом. План на 2019 год — 1360 дворов. Такая работа должна вестись при тесном взаимодействии с жителями. Михаил Владимирович (Хайкин, министр благоустройства региона — ред.), нельзя терять ни минуты, везде, где подрядчики западают, своевременно включаться, чтоб мы не ушли ни в коем случае в осень с раскуроченными дворами и территориями. Это недопустимо. Вы несете персональную ответственность, вместе с главами, прошу это принять к исполнению», — сказал Воробьев на заседании правительства Подмосковья.

Как отметил Хайкин, ежегодно по поручению губернатора благоустраивается не менее 10% дворов. Всего их в регионе почти 13 тысяч. С 2015 по 2018 год было благоустроено 48%.

Благоустройство каждой дворовой территории включает в себя шесть обязательных элементов: детские игровые площадки, парковочные места, освещение, озеленение, контейнерные площадки и информационные стенды. Также обычно ставят новые лавочки и урны для сбора мусора, а на новых детских игровых площадках, построенных по губернаторской программе, монтируют камеры видеонаблюдения.