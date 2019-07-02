РИАМО - 2 июл. Сотрудники транспортной полиции задержали в Москве женщину с крупной партией героина – более чем в 940 граммов, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ЦФО задержали в районе железнодорожной станции «Новогиреево» 41-летнюю жительницу Брянска по подозрению в незаконном хранении наркотических средств», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в дамской сумке, находившейся при подозреваемой, обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом белого цвета. В настоящее время гражданка заключена под стражу.

Согласно проведенной экспертизе, данное вещество является наркотическим средством диацетилморфином (героином) общей массой 943,7 грамма.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».