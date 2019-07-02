РИАМО - 2 июл. Ямы на дорогах, парковка на газонах и борщевик стали самыми частыми причинами жалоб жителей Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Обращаю внимание — на тепловой карте сейчас в топе ямы на дорогах. Следующая идет парковка на газонах. У вас должен быть план мероприятий. Следующий вопрос в топе, Андрей Викторович (Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия региона — ред.) — борьба с борщевиком. Обращаю ваше внимание на приоритетность работы в этих направлениях. Это то, что беспокоит жителей больше всего», — сказал Воробьев в ходе заседания правительства Московской области.

Он отметил, что на борьбу с ямами на дорогах должно уйти не больше месяца.