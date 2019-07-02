РИАМО - 2 июл. В форуме «Территория смыслов» в Подмосковье примут участие порядка 6 тысяч человек, главе Солнечногорска Владимиру Слепцову поручено максимально содействовать проведению мероприятия, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как уточняется на сайте мероприятия, форум «Территория смыслов» пройдет с 5 июля по 20 августа в Солнечногорске.

«Важное событие - в Солнечногорске открывается «Территория смыслов» - это молодежный лагерь. Около 6 тысяч участников будет. Прошу главу <…> - Владимира Витальевича Слепцова - максимально содействовать проведению мероприятия», - сказал Воробьев в ходе заседания регионального правительства.

В ходе форума пройдут шесть смен: с 5 июля по 11 июля – «Россия – страна возможностей», 13 июля – 19 июля – «Экосреда – образование», 21-27 июля – «Экосреда – волонтеры», 29 июля – 4 августа – «Экосреда – политика», 6-12 августа – «Экосреда – ИТ», 14-20 августа – «Экосреда-экология».