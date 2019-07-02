РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 июл. В подмосковных Люберцах 6 июля пройдет акция «Школа ЖКХ нашего двора», в рамках которой жителям разъяснят работу жилищно-коммунального хозяйства, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Шестого июля в 10:00 в городском округе Люберцы состоится акция «Школа ЖКХ нашего двора». В этот день на дворовых площадках в Люберцах, в поселках Малаховка, Октябрьский, Красково и Томилино специалисты управляющих компаний, представители администрации, профильных ведомств, а также государственные жилищные инспекторы дадут разъяснения жителям о работе жилищно-коммунального хозяйства», – говорится в сообщении.

В рамках встреч жителям раздадут информационный материал о работе ЖКХ. Кроме того, планируют провести культурно-развлекательные мероприятия, будет работать полевая кухня.

На официальном сайте Госжилинспекции Московской области 5 июля разместят адреса дворовых площадок, на которых пройдет акция.