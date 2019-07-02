РИАМО - 2 июл. Власти Подмосковья вернутся к вопросам жителей, которые поступили на прямую линию президента РФ Владимира Путина, в ходе традиционного эфира в последний четверг июля, важно информировать жителей о решении проблем, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Путин 20 июня провел 17-ю по счету прямую линию и более 4 часов отвечал на вопросы россиян. Всего ему поступило более 1,8 миллиона вопросов.

«Прямая линия президента - мы видим, какое количество обращений жители адресовали президенту страны, мы их все собрали, в четверг мы провели прямой разговор (в эфире «360» - ред.), цель которого - решить максимальное количество проблем. Прозвучали поручения главам, отраслевым министрам. Прошу вас добросовестно и в срок удовлетворить пожелания жителей. В последний четверг июля мы вернемся к выполнению поручений. Но не стоит ждать четверга», - сказал Воробьев в ходе заседания правительства региона.

Он отметил, что важно, чтобы жители были информированы о решении проблем.

Ранее Воробьев поручил главам муниципалитетов и профильных ведомств отработать все поступившие на прямую линию с президентом России обращения жителей.

Обращения жителей также взяли на повестку в ходе традиционного эфира губернатора 27 июня.