РИАМО - 2 июл. Власти Подмосковья постоянно мониторят ситуацию с водой в регионе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Чистая вода. Тема звучит в этом зале продолжительное время, мы существенно изменили ситуацию. Сегодня все централизованное снабжение водой у нас на должном уровне. По большому счету программа завершена, мы монитором через ЦУР качество воды», — сказал Воробьев на заседании правительства Московской области.

По словам губернатора, если где-то происходят сбои, они носят технический характер, а главы территорий должны внимательно следить за обращениями граждан.

Воробьев отметил, что были открыты 320 водозаборных узлов. Был реализован большой проект по восточной системе водоснабжения.