РИАМО - 2 июл. Новый участок трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург планируют открыть в среду, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Завтра запланировано открытие движение на новом участке М-11 Москва-Санкт-Петербург», — сказал Воробьев на заседании правительства Московской области.

Он отметил, что новая четырехполосная магистраль проходит по территории Подмосковья и уходит в Тверскую область.

Трасса скоростной платной автомагистрали М-11 Москва – Санкт-Петербург прокладывается в обход автомобильной дороги М-10 «Россия» по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая ее протяженность составляет 669,8 километра.