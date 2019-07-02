РИАМО - 2 июл. Дороги в Подмосковье должны быть удобными и безопасными, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На прошлой неделе прошел Госсовет по транспорту под руководством президента, обсуждался целый ряд системных решений. И задача всех регионов, в том числе Подмосковья, не только строить дороги и отсчитываться о ремонте, но и создавать действительно удобные, современные и безопасные дороги», — сказал Воробье в ходе заседания правительства Подмосковья.

Он отметил, что в Подмосковье за пять лет удалось на 43% снизить число ДТП. В регионе открываются новые развязки.

«Развязка в Красногорске — известная, особенно жителям. Сейчас заметное улучшение, надеюсь, что в сентябре мы завершим всем мероприятия, жители почувствуют серьезные изменения», — заключил Воробьев.

Автомобильную развязку в Красногорске построят в сентябре. Она позволит ликвидировать пересечение в одном уровне Волоколамского и Ильинского шоссе, которое на данный момент исчерпало свою пропускную способность и не справляется с трафиком.