РИАМО - 2 июл. Власти Подмосковья намерены предоставить выбор родителям новорожденных, получать подарок или деньги при выписке, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В мае текущего года Мособлдума приняла закон, в соответствии с которым с 1 сентября 2019 года в Московской области родители будут получать подарочные наборы для новорожденных «Я родился в Подмосковье». 4 июля Мособлдума планирует рассмотреть законопроект, который предусматривал бы возможность отказаться от подарка и вместо него получить денежную компенсацию.

«Отдельно я бы хотел остановиться на двух законопроектах, которые будут рассмотрены 4 июля. Поправки в закон Московской области, которые позволят с 1 сентября 2019 года семьям с новорожденным малышом выбирать, что они получат при выписке. Мы ввели альтернативу - подарок, который у нас готов, или денежные средства - 20 тысяч рублей», - сказал Воробьев.