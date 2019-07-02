РИАМО - 2 июл. В Москве резко уменьшилось количество инвесторов, желающих вкладывать деньги в строительство жилья, за первое полугодие 2019-го в столице выдали почти в четыре раза меньше разрешений на строительство, чем год назад, пишет газета «Коммерсант».

«За первое полугодие 2019 года в Москве было выдано 86 разрешений на строительство. Это в 3,7 раза меньше, чем за тот же период 2018 года (319 разрешений) и на 28% ниже, чем в первой половине 2017 года (119). Эти расчеты приводятся в исследовании ЦИАН», — говорится в статье.

При этом роль города на девелоперском рынке увеличивается. По итогам 2018 года на долю домов, возводимых по программе реновации, пришлось 13% полученных разрешений на строительство, а за первое полугодие 2019 года показатель вырос до 34%.

Прошлый год был рекордным по количеству выданных разрешений. Застройщики получили 474 разрешения, в два раза больше, чем годом ранее. Однако во втором полугодии количество все же начало сокращаться, так как ужесточилось законодательство о долевом строительстве. Согласно поправкам, необходимые документы выдают теперь на отдельное юрлицо.

«Одновременно большой объем выведенных на рынок новых проектов, по мнению аналитиков ЦИАН, был призван облегчить для девелоперов переход на эскроу-счета, которые стали обязательными с 1 июля этого года. Избежать работы по новым правилам смогут проекты, реализованные на 6–30%, в зависимости от статуса проекта, и в случае если в них реализовано от 10% договоров долевого участия. В итоге, по оценке ЦИАН, 80% проектов в Москве пока продолжат реализовываться по старым нормам», — отмечается в материале.

При этом застройщики не видят экономической целесообразности запускать новые проекты с эскроу-счетами, когда рынок еще на 85% состоит из строек по старым правилам, считает гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко. По его прогнозам, это приведет к заметному уменьшению количества вводимого в эксплуатацию жилья через два-три года.

По мнению директора ГК «Гранель» Андрея Носова, компании взяли паузу, чтобы пересмотреть бизнес-модель. Он считает, что через год они подстроятся под новые реалии.

Несмотря на рекордное количество вводимого в эксплуатацию жилья в 2018 году (6,5 миллионов квадратных метров, почти на 50% больше, чем в 2018 году), средние цены на первичное жилье пока только растут. По данным ЦИАН, в первой половине 2019 года этот показатель в старых границах Москвы составил 171,7 тысячи рублей за 1 квадратный метр, в новой Москве — 102 тысячи рублей, что соответственно выше на 14% и 20%, чем за январь—июнь прошлого года.