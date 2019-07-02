РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 июл. В подмосковном Королеве задержали мужчину, находящегося в межгосударственном розыске, он обвиняется в незаконном лишении свободы и вымогательстве, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев Оксана Еруновская.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городскому округу Королев около одного из домов на улице Пушкинская задержан 43-летний мужчина.

«Установлено, что задержанный находится в межгосударственном розыске в качестве обвиняемого за совершение преступлений, предусмотренных статьей 133 Уголовного кодекса Республики Армения «Незаконное лишение свободы» и статьей 182 Уголовного кодекса Республики Армения «Вымогательство», - сказала Еруновская.

Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет и 10 лет соответственно.

Мужчина задержан. Решается вопрос о его экстрадиции.