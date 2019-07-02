РИАМО - 2 июл. Во вторник жители Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, а 17 июля ожидается лунное затмение, сообщается на официальном сайте Московского планетария.

«Максимальная фаза затмения составит 1,05 и наступит в 22:23 по Москве, продолжительность полной фазы: 4 минуты 33 секунды. Это затмение лучше всего будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине», — говорится в сообщении.

Астрономы отметили, что затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Это случается, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля – то лунное.

Длительность полных затмений Солнца не превышает 7,5 минут, частных (большой фазы) – 2 часа. Лунная тень скользит по Земле со скоростью 1 километр в секунду, пробегая расстояние до 15 тысяч километров; ее диаметр около 270 километров – это максимальная ширина области полного солнечного затмения. Только те, кто будет находиться в этот момент внутри этой тени, увидят уникальное астрономическое явление.

Еще одно солнечное затмение произойдет 26 декабря. Оно будет кольцеобразным, то есть закрыта будет только центральная часть звезды. 17 июля произойдет лунное затмение.