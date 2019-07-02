РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 июл. Следственный комитет проверит работу летнего лагеря в Королеве при гимназии №18, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Ранее вожатая летнего лагеря при гимназии №18 опубликовала видео, на котором детям в лагере раздавали пряники с плесенью. Позже она подверглась моральному давлению со стороны администрации учебного заведения.

«Первого июля в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что в одной из гимназий Королева при организации летнего лагеря оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности, а именно обучающимся при приеме пищи были выданы пряники, покрытые плесенью. По информации, изложенной в сюжете следственным отделом по городу Королеву Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области, организована доследственная проверка. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.