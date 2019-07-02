РИАМО - 2 июл. Жителя Раменского городского округа задержали по подозрению в краже автомобиля при помощи эвакуатора в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, находясь возле одного из домов по улице Шоссейная, вызвал службу эвакуации автомобиля для транспортировки не принадлежащего ему транспортного средства. Сотрудник организации погрузил машину, припаркованную на неохраняемой стоянке, и доставил ее в указанное правонарушителем место. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудники полиции изучили камеры наблюдения и задержали 36-летнего ранее судимого мужчину по месту проживания. После совершения преступления он доставил автомобиль в один из ГСК Железнодорожного. Там иномарку обнаружили уже в разукомплектованном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы. Его заключили под стражу. Полицейские ищут других людей, причастных к преступлению.