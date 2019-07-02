РИАМО - 2 июл. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станции метро «Молодежная», информация не подтвердилась, сообщает ТАСС.

«Экстренные службы проверили эту станцию, опасных для жизни предметов обнаружено не было. Во время проверки эвакуация не проводилась, метро работало в штатном режиме», — сказал источник агентства.

Об угрозе взрыва на станции ранее сообщил неизвестный.

В правоохранительные органы регулярно поступают сообщения о минировании станций и различных важных объектов. 26 июня неизвестные сообщили об угрозе взрыва на станции МЦК «Локомотив». 19 июня «заминировали» телецентр «Останкино». Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.