РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В микрорайоне Климовск Подольска на перекрестке улиц Симферопольская и 8 Марта автомобиль ВАЗ столкнулся с мотоциклистом, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«ДТП произошло 1 июля поздно вечером на перекрестке улиц Симферопольская и 8 Марта в микрорайоне Климовск. Автомобиль ВАЗ столкнулся с мотоциклистом. Я проезжал мимо, видел, что мотоцикл лежал на земле, а русский автомобиль стоял рядом. Вокруг были люди», - сказал очевидец.

Он отметил, что машины скорой помощи не видел. И добавил, что вероятнее всего, что в аварии никто не пострадал.

В 2018 году смертность от дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье уменьшилась на 8,3%. В Московской области наблюдается устойчивое снижение смертности населения в результате ДТП.