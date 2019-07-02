РИАМО - 2 июл. С начала 2019 года в столице благоустроили более 600 дворов, всего в этом году запланировано провести работы более чем в 2,4 тысячи дворов Москвы, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Завершены благоустроительные работы в 630 московских дворах, почти на 1,1 тысячи объектах работы уже идут полным ходом. Всего в 2019 году планируется благоустроить более 2 450 столичных дворов», — сказал Бирюков.

Он отметил, что в рамках благоустройства дворовых территорий укладывается новое асфальтобетонное покрытие, устанавливаются и ремонтируются детские и спортивные площадки, а также появляются новые места для отдыха, выгула собак и многое другое.

«Городская программа комплексного благоустройства дворовых территорий действует в Москве с 2011 года. Дополнительно в городе утверждены жесткие стандарты комплексного благоустройства, которые позволяют делать московские дворы более красивыми, функциональными, комфортными и безопасными для жителей», — добавил Бирюков.

Кроме того, префектурами административных округов Москвы ежегодно формируется программа благоустройства дворовых территорий. Список составляется с учетом предложений жителей, депутатов муниципальных округов, обращений на интернет-портале «Наш город» (gorod.mos.ru), голосований на проекте «Активный гражданин», заключений объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) города Москвы и результатов мониторинга технического состояния дворов.