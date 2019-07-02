РИАМО - 2 июл. В Москве мужчину госпитализировали с отравлением, он выпил воды из бутылки, которую ему предложил таксист, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Госпитализированный мужчина написал заявление о хищении имущества.

«Заявитель пояснил, что отдыхал вечером в ресторане на Пятницкой улице, после чего сел в одну из машин такси, которые были припаркованы у заведения. Во время движения водитель предложил ему попить воды, после чего пассажир почувствовал себя плохо и вышел из автомашины, после чего она уехала. Вызвав другое такси, он добрался до дома и лег спать», — говорится в сообщении.

Проснувшись, мужчина не нашел свою банковскую карту. Затем обнаружил, что с его счета списано 16 тысяч рублей. После этого он вызвал скорую из-за плохого самочувствия, и его госпитализировали с признаками отравления неустановленным веществом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

В конце июня в Москве арестовали мужчину, который действовал по похожей схеме. Он предлагал людям выпить газировки, а когда им становилось плохо, похищал их вещи. Его жертвами могли стать более 20 человек.