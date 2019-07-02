РИАМО - 2 июл. Компания «Аэрофлот» отменила рейсы Москва — Прага — Москва на вторник из-за решения властей Чехии, пассажиров перевезут на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025 либо на рейсах в Прагу других перевозчиков, сообщается на официальном сайте авиакомпании.

«В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, «Аэрофлот» вынужден отменить следующие рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. Аэрофлот продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025», — говорится в сообщении.

Авиакомпания подчеркивает, что у нее есть все технические возможности для обеспечения рейсов, однако чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на рейсы.

Пассажиров перевезут на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025 либо на рейсах в Прагу других перевозчиков. Люди получают все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилами и стандартам авиакомпании.

Тем, кто бронировал билеты на вторник, а также на рейс SU2017 за 3 июля, предлагается оформить возврат перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута.

«Аэрофлот» внимательно следит за сложившейся ситуацией и будет проводить оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации. Информация обо всех изменениях будет оперативно размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах в соцсетях», — добавляется в сообщении.

Узнать дополнительную информацию можно, позвонив по телефонам +7 495 223 5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании. Горячие линии работают круглосуточно.