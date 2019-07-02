РИАМО - 2 июл. Накануне в Рузском городском округе был найден минометный снаряд времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни и жизнедеятельности нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

1 июня в 17:45 поступило сообщение от оперативного дежурного ЕДДС Рузского городского округа об обнаружении минометного снаряда времен Великой Отечественной войны калибром 50 миллиметров.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайших жилых строений 100 метров. Выставлена охрана силами ОВД Рузского городского округа. Мероприятия по изъятию для уничтожения боеприпаса запланированы силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на 2 июля», — говорится в сообщении.

Похожая ситуация произошла 30 июня в городском округе Дмитров, когда в 12:04 аналогичное сообщение поступило от дежурного ЕДДС. Было установлено, что предмет, похожий на боеприпас, не является взрывоопасным.