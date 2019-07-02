РИАМО (СТУПИНО) - 1 июл. В Ступинскую центральную районную клиническую больницу поступила девочка, выпавшая с высоты первого этажа, ее состояние удалось стабилизировать, и ребенка перевели Детскую государственную клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского, говорится в сообщении пресс-службы Ступинской ЦРКБ.

По данным Ступинского информагентства, трагедия произошла в городе Ступино в одном из домов на проспекте Победы. 2-летняя девочка из благополучной семьи, улучив момент, взобралась на подоконник, открыла створку окна, облокотилась на противомоскитную сетку и упала.

«Первого июля в больницу экстренно поступила 2-летняя девочка после падения с высоты первого этажа. У пострадавшей была диагностирована тяжелая закрытая черепно-мозговая травма: ушиб головного мозга, эпидуральная гематома слева, закрытый линейный перелом свода черепа, подкожная гематома мягких тканей волосистой части головы», - сказал заместитель главного врача по медицинской части Валерий Ануфриев.

Пострадавшая была осмотрена травматологом, неврологом и хирургом. Врачами было принято решение о погружении маленькой пациентки в искусственную кому, девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Нам удалось стабилизировать состояние ребенка. Был отправлен запрос в центр медицины катастроф, и пациентка вертолетом санитарной авиации была переведена в Детскую государственную клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского», - отметил Ануфриев.