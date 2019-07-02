РИАМО - 2 июл. В Музее Москвы открывается новый сезон летнего образовательного проекта «Уличный лекторий. Местная история», сообщается на официальном сайте мэра города.

«3 июля Музей Москвы открывает новый сезон летнего образовательного проекта «Уличный лекторий. Местная история». Первое собрание состоится на выставке «РайON.0» в 19:00. Историки и организаторы проекта расскажут о своих планах, также пройдет презентация газеты, посвященной работе лектория в прошлом году», — говорится в сообщении.

«Уличный лекторий» — это мобильная образовательная программа, присоединиться к которой можно каждый год с июля по сентябрь. Встречи проходят в разных районах столицы. Известные москвоведы, ученые и экскурсоводы рассказывают о древней и новейшей истории города. В этот раз участники отправятся в шесть районов: Дорогомилово, Соколиную Гору, Щукино, Нижегородский, Лефортово и Фили-Давыдково.

Организаторы проекта также собирают частные истории, дополняя лекции воспоминаниями жителей, рассказами про необычные и важные для них места. В этом году в каждом районе впервые откроются экспериментальные лаборатории городских исследований. Поработать там смогут все желающие. Собранные за сезон материалы войдут в ежегодное издание проекта и пополнят коллекцию Музея Москвы.