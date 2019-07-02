РИАМО - 2 июл. Владельцам собак посоветовали, как правильно ухаживать за животными, рассказали о прививках и кормах, правилах перевозки в общественном транспорте – собак можно провозить только на поводке и в наморднике, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Каждый год питомца необходимо вакцинировать от инфекционных заболеваний. Также нужно периодически обрабатывать его от клещей и блох и проводить дегельминтизацию (выгонять паразитов). Важно определиться с кормлением: домашняя еда или покупные корма. Чередовать эти два рациона не рекомендуется. Нужно регулярно обучать собаку основным командам, купать, стричь и вычесывать животное. Но главное, конечно, это внимание: больше играйте с собакой, гладьте и обнимайте ее», - говорится в сообщении.

Также рассказали о правилах содержания. В частности, в общественном транспорте собак можно провозить только на поводке и в наморднике или в переноске; отпускать с поводка собаку можно только в специально отведенных местах; запрещено выгуливать животное на территории школ, детских садов и площадок, а также больниц и поликлиник; обязательно чипировать.

Во вторник во многих странах отмечают День собак.