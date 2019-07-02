РИАМО - 2 июл. Школьники из Москвы завоевали золото и серебро на VI Балтийской олимпиаде по географии, которая проходила с 24 по 28 июня в Калининграде, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Учащиеся московских школ завоевали две медали на VI Балтийской олимпиаде по географии. Золото получила Катарина Мечникова из школы №192 (ЮЗАО), серебро досталось Ладе Антоновой, учащейся школы №1518 (СВАО). Россию на олимпиаде представляли восемь школьников, на счету которых четыре медали: золотая, серебряная и две бронзовые», - говорится в сообщении.

Олимпиада проходила с 24 по 28 июня в Калининграде. В соревновании участвовали команды из Белоруссии, Латвии, Литвы, Польши, России и Эстонии. Ребята выполняли теоретические, практические задания и участвовали в мультимедиавикторине. Все задания были на английском языке.

Для российской сборной это соревнование — полезная тренировка перед Международной географической олимпиадой, которая пройдет с 30 июля по 5 августа в Гонконге.

Балтийскую олимпиаду по географии проводят с 2014-го. В этом году соревнование впервые прошло в России.