РИАМО - 2 июл. Порядка 5 тысяч человек посетили экскурсии «Покажи Москву» за два месяца, всего с начала прогулочного сезона порталом «Узнай Москву» воспользовались более 300 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Популярность портала «Узнай Москву» у москвичей и гостей города постоянно растет. За два месяца этого сезона пользователи совершили на 20% больше прогулок по маршрутам портала в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — сказал руководитель проекта «Узнай Москву» столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Традиционно самым популярным экскурсионным маршрутом оказался «Покажи Москву». С конца апреля его изучили около пяти тысяч человек

«Покажи Москву» — это маршрут длиной 4,5 километра, прогулка занимает 80 минут. Выбрав его, можно увидеть 10 достопримечательностей в историческом центре столицы — Сретенский монастырь, палаты Хованских, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, здание мэрии Москвы, Саввинское подворье, Московский художественный театр имени Чехова, Большой театр, торговый дом «Мюр и Мерилиз» (ЦУМ), Никольский монастырь и Верхние торговые ряды (ГУМ).

На втором месте по популярности — маршрут «Мистическая Москва». Он знакомит с самыми таинственными местами города. Экскурсия начинается на станции метро «Маяковская», где расположены знаменитые «шепчущие» колонны. Если близко встать лицом к колонне и тихо сказать что-нибудь, то человек, который в это же время приблизится к колонне напротив, четко услышит слова, произнесенные на противоположной стороне платформы.

Далее маршрут проходит мимо «Булгаковского дома» на Большой Садовой. Там разворачивались основные действия романа «Мастер и Маргарита». Затем пользователи портала попадут к Дому Гоголя на Никитском бульваре (дом 7а). В нем писатель провел последние годы своей жизни и сжег второй том поэмы «Мертвые души». По легенде, душа классика обитает именно в этом здании.

Заканчивается прогулка на Гоголевском бульваре, где по какому-то мистическому стечению обстоятельств в нескольких метрах друг от друга были установлены два памятника писателю. Пешеходной экскурсией «Мистическая Москва» заинтересовались 3 тысячи пользователей.

Замыкает тройку лидеров прогулка под названием «Московское метро», которая знакомит со станциями подземки, являющимися объектами культурного наследия. Это «Комсомольская», «Проспект Мира», «Новослободская», «Смоленская», «Бауманская» и другие. Этой экскурсией заинтересовались 2 тысячи человек.