РИАМО - 2 июл. Специальные наклейки в виде силуэтов орлов наклеили на стеклах в вестибюлях московского метро, чтобы отпугнуть голубей, воробьев и синиц, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Наклейки в виде хищных птиц уже разместили на стеклах вестибюлей 21 станции. Их выбрали неслучайно. Все эти станции расположены поблизости от парков и скверов, где обитает довольно много птиц, либо они находятся в местах перелетов. Всего на окнах появилось более 290 стикеров. В каждом вестибюле можно увидеть от четырех до 36 силуэтов хищников в зависимости от площади остекления», - сказал сотрудник пресс-службы Московского метрополитена.

Птицы часто не замечают прозрачные витражные окна вестибюлей, разбиваются о стекло и погибают. Темные силуэты хищников смогут отпугнуть их, и птицы изменят направление полета. Это позволит сохранить им жизнь. Стикеры также помогают содержать в чистоте территорию около зданий, поскольку птицы стараются к ним не подлетать. Подобная практика успешно применяется во всем мире — наклейки с силуэтами хищных птиц размещают, к примеру, на панорамных окнах высотных зданий.

© сайт мэра Москвы © сайт мэра Москвы © сайт мэра Москвы © сайт мэра Москвы 1 из 4

С начала года в метро заменили стекла на станциях — в наземных вестибюлях, на платформах и в переходах, а также под навесами при спусках в подземку и на входных дверях. Например, новое остекление появилось на входных дверях на «Юго-Западной», «Улице 1905 года», «Тушинской», «Волгоградском проспекте», «Киевской» Арбатско-Покровской линии, «Достоевской», «Люблине», «Марьине» и на других станциях. Специалисты установили новое прочное стекло. Оно устойчиво к внешним воздействиям и не рассыпается на острые осколки, что особенно важно при интенсивном пассажиропотоке на станциях.