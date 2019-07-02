РИАМО - 2 июл. Спектакли, концерты, конкурсы и мастер-классы для всей семьи пройдут в культурных центрах Москвы, более 100 мероприятий приурочат ко Дню семьи, любви и верности, так, в центре «Меридиан» организуют летний бал, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Специальную программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили в 73 культурных центрах, подведомственных столичному департаменту культуры. Большая часть из 112 мероприятий будет проходить с 3 по 8 июля — праздничные концерты, спектакли, танцевальные программы, конкурсы и мастер-классы для всей семьи. Их организуют в самих культурных центрах, а также на площадках в парках, скверах и во дворах», - говорится в сообщении.

Центр культуры и искусства «Меридиан» устроит летний бал, который пройдет в фойе здания 4 июля с 15:00 до 17:00. Посетители увидят выступления участников занятий историческими бальными танцами, которые регулярно проводятся в культурном центре, а после смогут сами потанцевать под хиты советских лет. Специальный гость бала — лауреат всероссийских и международных конкурсов эстрадного вокала Сергей Карельский.

Концерт студентов кафедры вокального искусства Московского гуманитарного университета начнется 6 июля в 17:00 на летней эстраде на площадке «Крыловский дворик» на Судостроительной улице напротив дома 29. Там прозвучат романсы и арии о любви из опер Петра Чайковского, Михаила Глинки, Эдварда Грига, Гленна Миллера, Роя Орбисона и других композиторов. Организатор — Дом культуры «Нагатино».

«Гостям Дома культуры «Темп» расскажут легенду о Петре и Февронии Муромских — святых, которых почитают в День семьи, любви и верности, а также предложат поучаствовать в семейных конкурсах. Например, в состязании под названием «Семейный круг» проверяется сплоченность игроков. По правилам игры, участники должны будут вместе держать в руках открытый парашют и синхронно выполнять команды ведущего — присесть, подпрыгнуть, потанцевать или на время собрать полотно», - уточняется в материале.

Восьмого июля с 15:00 до 16:00 в культурном центре «Москворечье» проведут мастер-класс по созданию традиционных кукол — оберегов семейного очага. Их называют неразлучниками. Особенность кукол в том, что они состоят из двух половин, символизирующих супругов, — мужской и женской. В старину такие тряпичные фигурки размещали на конной упряжке, везущей молодоженов.