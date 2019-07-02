РИАМО - 2 июл. В Москве и Московской области ожидается теплая, но ветреная погода, максимальная температура воздуха составит от 24 до 25 градусов тепла, а максимальные порывы ветра местами будут достигать 12-15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Второй день июля окажется для жителей столицы и области теплым, но ветреным. Атмосферные фронты, связанные с североатлантическим циклоном, принесут местами небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 22-24 градуса, по области 20-25 градусов. Ветер западных румбов подует со скоростью 5-10 метров в секунду, а местами его порывы достигнут 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что жителей ждет комфортная погода, а температура установится в пределах летних значений. Однако главной неприятностью может стать пониженное атмосферное давление.

«Ухудшением самочувствия могут отреагировать люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Следует воспользоваться лекарствами, назначенными врачом, контролировать артериальное давление. Не следует отказываться от прогулок», — отмечается в сообщении.