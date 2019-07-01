РИАМО - 1 июл. Общая сумма наложенных штрафов за нарушения природоохранного законодательства в Подмосковье за полгода составила 91 миллион рублей, 10 предостережений направили в адрес муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В январе – июне инспекторы эконадзора рассмотрели 14,5 тысяч жалоб и обращений граждан. По итогам их рассмотрения и проведенных плановых и внеплановых проверок вынесены 1062 постановления о назначении административного наказания. Общая сумма наложенных штрафов составила 91 миллион рублей. Сумма предъявленного к возмещению вреда окружающей среде составила более 280 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Для предупреждения нарушений министерство направило 10 предостережений в адрес муниципалитетов Московской области.

«Мы последовательно наращиваем интенсивность контрольно-надзорной деятельности. Сегодня особое внимание уделяем сфере обращения с отходами: проводим рейды по выявлению несанкционированных свалок. Усилены надзор за соблюдением водоохранного законодательства и работа по пресечению незаконной недродобычи», — рассказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Он отметил, что инспекторам активно помогает население, экологические активисты, общественные организации.