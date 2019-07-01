РИАМО - 1 июл. Агрегатор такси «Ситимобил» и Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина запустили на дорогах Москвы автомобили с изображениями картин всемирно известных художников, говорится в сообщении пресс-службы «Ситимобила».

Акцию запустили в рамках открытия в музее выставки «Щукин. Биография коллекции».

«Экспозиция охватывает собрание московского купца и коллекционера Сергея Ивановича Щукина и его семьи. Коллекция представляет собой знаковое собрание художников европейского модернизма конца XIX – начала ХХ века: посетители музея смогут увидеть картины Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Ван Гога, Матисса, Пикассо и многих других», — говорится в сообщении.

Фрагментами картин партнеры украсили кузовы автомобилей. Оказаться пассажиром на борту имени Сезанна, Руссо или Гогена может любой клиент агрегатора такси в Москве, машины принимают заказы случайным образом на тарифе «Комфорт».

«Нам нравятся интересные и яркие коллаборации для продвижения наших коллекций и временных выставок. Подобные арт-проекты — еще один шаг в сторону формирования особого музейного маркетинга, у которого свои тональность, эстетика и подход», — рассказала заместитель директора по развитию ГМИИ имени А.С. Пушкина Инна Милосердова.

Генеральный директор агрегатора такси Арам Аракелян отметил, что выставка — знаковое событие и совместным проектом компания и музей хотят напомнить о ней горожанам.