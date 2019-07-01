РИАМО - 1 июл. Представители правительства Московской области и первые лица китайской провинции ЦзыБо обсудят импортно-экспортные отношения между регионами, встреча состоится на территории терминально-логистического центра (ТЛЦ) «Восточный» в Богородском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В мероприятии со стороны Подмосковья примут участие заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов и министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Основной вопрос встречи — создание контейнерного логистического сервиса на направлении Китай — Россия — Китай, в котором будут курсировать железнодорожные контейнерные поезда из провинции ЦзыБо на терминально-логистический центр «Восточный» и обратно», — сообщил Разин.

Участники встречи посетят терминал и осмотрят площадку, выскажут пожелания и подпишут соглашение о сотрудничестве.

Со стороны КНР будут присутствовать: генеральный секретарь коммунистической партии города ЦзиБо Джоу Льен Хуа, заместитель генерального секретаря муниципального комитета города ЦзиБо Бао Сиань, глава зоны развития высоких технологий города ЦзиБо Вэй Юйчжэнь, директор торговой палаты города ЦзиБо Ци Сяофу, глава управления иностранных дел города ЦзиБо Лу Ютянь и другие.

«В ходе встречи планируется подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ», ООО «Восточный экспресс» и Shandong Luganginternational logistic Co, Ltd из КНР», — добавил Андрей Разин.