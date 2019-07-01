РИАМО - 1 июл. Медицинский центр в Коммунарке «Новомосковский», рассчитанный на 2,5 тысячи человек персонала, готов на 60%, в сентябре в рамках I этапа планируют достроить четыре корпуса общей площадью 87,1 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Больничный комплекс, включая реанимационные отделения и 30 операционных блоков, будет оснащен самым современным медицинским оборудованием в соответствии с мировыми стандартами. Специалисты клиники смогут выполнять полный спектр медицинской помощи - от современной диагностики до проведения сложных высокотехнологичных операций», — сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Всего в медицинском центре будут построены девять корпусов общей площадью 157 тысяч квадратных метров, рассчитанных на 1,016 тысячи коек. В рамках II этапа ведется строительство пяти корпусов общей площадью 69,9 тысячи квадратных метров, строительство планируется завершить в 2020 году.

«В новых отделениях медицинского центра появятся операционные и диагностические службы, оснащенные современным оборудованием, включая маммограф (аппарат для обследования молочных желез), ангиограф (прибор для исследования кровеносных сосудов), МРТ (диагностическое оборудование, позволяющее детально исследовать органы и ткани малого таза) и КТ (аппарат для диагностики с помощью рентгеновских лучей)», — добавил Бочкарев.

Всего здесь будет порядка 800 единиц крупного медицинского оборудования. А наличие вертолетной площадки позволит принимать экстренных больных, доставляемых санитарной авиацией.

На базе медицинского центра «Новомосковский» будет создан Региональный сосудистый центр, возможности которого позволят оказывать помощь пациентам при острых нарушениях мозгового кровообращения. Современное оборудование позволит выполнять самые сложные операции при инфарктах и инсультах. Здесь появится отделение анестезиологии и реанимации с двумя ангиографическими операционными, оснащенными по последнему слову техники.

Еще одна особенность больницы – самые современные диагностические возможности. Здесь заработает лаборатория радиоизотопной диагностики с системой однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ). Изучая распределение радиоактивной метки в организме больного, врачи могут провести своевременную диагностику онкологических заболеваний на самых ранних стадиях – при минимальных признаках болезни.

В рамках реализации национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется создать 70 мест для оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Таким образом, у врачей появятся дополнительные возможности для борьбы с онкологическими заболеваниями, что станет еще одним шагом по созданию в Москве комплексной системы их диагностики и лечения.

Другой важной особенностью клиники станет современное приемное отделение, которое будет оснащено по самым высоким стандартам высокотехнологичной помощи. Его возможности позволят проводить экстренный прием до 90 пациентов в день. Здесь будут оборудованы экстренная общепрофильная операционная, комплекс помещений из двух ангиографических операционных, противошоковой палатой на шесть мест, двумя компьютерными томографами и отделением реанимации и интенсивной терапии для неотложных состояний на 12 мест.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство медицинского центра «Новомосковский» – важнейшая составляющая программы модернизации столичного здравоохранения. Больница в Коммунарке станет одним из крупнейших лечебных учреждений столицы. Здесь будет все необходимое для оказания качественной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи жителям ТиНАО и соседних районов. А в роддоме, по сути, современном акушерском стационаре будут созданы комфортные условия для мам и малышей», — добавил Бочкарев.