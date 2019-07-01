РИАМО - 1 июл. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» билеты на фестиваль «Jazzовые сезоны», который состоится 6-7 июля в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские».

Чтобы стать обладателем одной и двух пар билетов, нужно быть подписанным на «РИАМО в Подмосковье» и сделать репост сообщения о данном конкурсе.

Профиль участников должен был открыт, чтобы был виден репост. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

Победителей, которые получат по паре билетов на фестиваль на 7 июля, определят случайным образом 5 июля.

V Международный фестиваль Игоря Бутмана «Jazzовые сезоны» состоится 6 и 7 июля 2019 года в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские». На мероприятии выступят десятки российских и зарубежных джазовых музыкантов.

Хедлайнерами этого года станут всемирно известный трубач и концептуалист Кристиан Скотт, американский органист Ларри Шиллингам и его трио, Валерий Сюткин и его проект Light Jazz, а также резиденты фестиваля – сам Бутман и Московский джазовый оркестр

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