РИАМО - 1 июл. Управляющая компания из Ленинского района помыла окна 17-этажной новостройки после обращения жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

С момента постройки дома в 2016 году помывка окон в подъездах ни разу не проводилась, пожаловались жители дома в деревне Боброво.

«Управляющая компания «ПИК-Комфорт» помыла наружные фасадные окна всех пяти подъездов дома №19 по Крымской улице. <…> Промышленные альпинисты выполнили необходимые работы по заявке жителей в ЕДС МО. Сроки и качество работ проконтролировала Госжилинспекция Московской области», – говорится в сообщении.

Управляющая компания уложилась в установленный классификатором срок, что позволило ей избежать проверки Госжилинспекции и штрафных санкций.

Согласно регламенту, управляющая компания должна принять заявку в ЕДС МО в течение 24 часов. Затем необходимо организовать необходимые работы. В зависимости от вида нарушения срок его устранения составляет от нескольких часов до 30 суток. При этом заявитель имеет право не согласовать отчет о проведенных работах, если результат его не устраивает. В таком случае УК должна устранить замечания.

Областная Госжилинспекция контролирует исполнение направленных в ЕДС МО заявок жителей в Центре управления регионом (ЦУР) Московской области. Единая диспетчерская служба позволяет оперативно решать проблемы жителей без организации надзорных мероприятий.

Органы местного самоуправления и государственной власти получают из ЕДС МО актуальную и полную информацию о том, что происходит в жилищно-коммунальном хозяйстве Подмосковья.