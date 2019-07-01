РИАМО - 1 июл. В отношении судебного пристава-исполнителя Химкинского районного отдела судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Московской области возбуждено уголовное дело за взятку 10 тысяч рублей, для нарушителя уже выбрана мера пресечения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Должник дал приставу взятку, чтобы тот не исполнял постановление о взыскании на заработную плату и другие доходы. Находящийся при исполнении гослужащий принял сумму в размере 10 тысяч рублей.

«По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», в отношении судебного пристава-исполнителя возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — подчеркивается в материале.

В отношении судебного пристава-исполнителя проводится проверка, по итогам которой он будет уволен по отрицательным мотивам. А деятельность Химкинского районного отдела судебных приставов управления ФССП России по Московской области будет проверена комиссией на предмет соответствия действующему законодательству, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о привлечении руководства отдела к строгой дисциплинарной ответственности.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области призвало сообщать данные о коррупционной составляющей в действиях судебных приставов или иных лиц в устной или письменной форме в отдел противодействия коррупции управления по телефону: 8(495)720-50-25, либо на адрес электронной почты: osb@r50.fssprus.ru или же по телефону доверия: 8(495) 580-59-09.