РИАМО - 1 июл. Свыше 2 тысяч нарушений жилищного законодательства выявили за неделю на территории Подмосковья, несоблюдение правил обнаружили сотрудники Госжилинспекции Московской области в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Было выдано 191 предписание об их устранении, и составлено 145 протоколов об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 206 штрафов на общую сумму 3,316 миллиона рублей», — говорится в материале.

Больше всего протоколов на минувшей неделе жилищные инспекторы составили в городском округе Подольск. Здесь за нарушения лицензионных требований и неисполнение законных предписаний Госжилинспекции региона заведены 12 административных дел в отношении ООО «ГС-Эксплуатация», ООО «УК Август ЖКХ», ООО «Центр ЖКУ» и МУЖРП №5 городского округа Подольск.

Кроме того, в течение прошедшей недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 2204 многоквартирных домах. Нарушения теплового контура были обнаружены в 304 домах. Больше всего их расположено в городских округах Красногорск (91) и Можайский (51).

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 67 домах. Наибольшее их количество находится в городском округе Долгопрудный (20).

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.