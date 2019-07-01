РИАМО - 1 июл. Компания «Самолет-Путилково», застройщик ЖК «Большое Путилково», получила заключение о соответствии требованиям 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Документ дает право застройщику заключать с гражданами договоры долевого участия при строительстве восьми домов 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 ЖК «Большое Путилково». Его строят вблизи деревни Путилково городского округа Красногорск.

«Имея на руках заключение о соответствии, застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объекты и начать привлечение денежных средств граждан», — сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Восемь домов ЖК рассчитаны на 2054 квартиры. Общая жилая площадь — более 92 тысяч квадратных метров.

«В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона», — отмечается в сообщении.