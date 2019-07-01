РИАМО - 1 июл. Оперативная группа Ногинского пожарно-спасательного гарнизона обезвредила боеприпас, обнаруженный в деревне Соколово Богородского округа при строительстве Центральной кольцевой автодороги, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

О найденном предмете сообщили 27 июня на единый телефон службы спасения «112» Богородского городского округа. О происшествии немедленно были оповещены все оперативные службы. В ходе осмотра информация об опасности обнаруженного боеприпаса подтвердилась. На место была направлена взрывотехническая группа для проведения работ по обезвреживанию опасного предмета.

«Это не первый случай обнаружения боеприпасов на территории Богородского округа. Неразорвавшиеся боеприпасы на территории Московской области не редки: на полях, в поймах рек, в лесополосах, при производстве сельскохозяйственных и строительных работ, а также на приусадебных участках», — отметил руководитель оперативной группы, заместитель начальника 240-й пожарной части Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Роман Комков.

Он подчеркнул, что особая опасность таких находок в том, что подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент, и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам.

Спасатели Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей и гостей Московской области при обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае их не трогать, по возможности оградить место обнаружения и сообщить о находке в службу спасения 112. После сообщения взрывотехники уничтожат взрывоопасный предмет в установленном порядке.