РИАМО - 1 июл. В Луховицах прошла первая в 2019 году тематическая ярмарка «Луховицкий огурец», на ней продали более 9 тонн овощей и 2 тонны клубники, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Ярмарка проходила с 24 по 30 июня в Советском переулке.

«Ассортимент первой прошедшей ярмарки был очень разнообразен, представлено порядка десяти различных сортов огурцов, а также капусты, картофеля, зелени и других овощных культур по доступным ценам. Кроме того, большой популярностью пользовалась сезонная клубника», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что цель ярмарки — продвижение бренда «Луховицкий огурец», а также реализация фермерами своей продукции.

Ярмарку посетило более 5 тысяч человек. Было продано 5 тонн огурцов по цене 40 рублей за килограмм, 2,5 тонны молодого картофеля (60 рублей за килограмм), 800 килограммов кабачков, 550 килограммов капусты, 300 килограммов свеклы, 250 килограммов лука, а также 2 тонны клубники, килограмм которой стоил 150 рублей.