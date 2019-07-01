РИАМО - 1 июл. Копия белой термокружки президента РФ Владимира Путина с приема в честь лидеров стран G20 стала хитом продаж в Китае, сообщает Федеральное агентство новостей.

Термос с изображением российского герба предлагают приобрести сотни интернет-магазинов.

«Производители подчеркивают, что термокружка является «высококлассной» и «полезной для здоровья». Она стала настоящим хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao», — говорится в сообщении

Производители пишут, что точная копия кружки находится в предпродаже. Покупателям ее доставят через две недели.

Представитель одного из онлайн-магазинов сообщил, что получено уже больше сотни заказов и что термос станет отличным подарком любимому другу.

Саммит G20 проходил в Японии. На торжественный прием в честь лидеров стран «Большой двадцатки» Путин принес свою белую термокружку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что информация о кружке Путина появлялась год и два года назад.