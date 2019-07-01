РИАМО - 1 июл. В микрорайоне Опытное поле городского округа Котельники будет построено пять новых жилых корпусов №№8, 9, 10, 11.2, 12.2 и подземная автостоянка, объекты входят в состав жилого комплекса «Оранж Парк», застройщиком которого выступает ООО «Восточный», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Общая площадь корпусов составит порядка 175 тысяч квадратных метров. Новостройки рассчитаны на 1497 квартир, жилая площадь – 76,2 тысячи квадратных метров. Также по проекту подземный паркинг рассчитан на 1394 машино-места.

«Строительство объектов застройщик планирует завершить во втором квартале 2022 года», – сообщил начальник ведомства Артур Гарибян.

При благоустройстве территории планируется установка малых архитектурных форм, декоративных фонарей, на территории предусмотрены парковочные места и детские площадки.

Инспекторы выйдут на объекты с первой проверкой 23 сентября 2019 года.