РИАМО - 1 июл. Устройство асфальтобетонного покрытия завершили на 50% региональных дорог, вошедших в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», все работы планируют закончить к сентябрю, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На сегодняшний день дорожные службы завершили укладку асфальтобетонного покрытия на четырех региональных дорогах, ремонт которых проводится за счет федеральных средств в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Московская область вошла в состав участников нацпроекта в 2019 году, согласно которому к концу года более 65% региональных дорог должны соответствовать нормативным требованиям», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что из федерального бюджета на ремонт восьми участков дорог протяженностью более 90 километров направлено более 618 миллионов рублей. В ходе ремонтных работ на дорогах заменят асфальтобетонное покрытие и посадочные площадки, укрепят обочины и нанесут разметку.

В полном объеме завершен ремонт на автодороге Спасс – Красная гора – Дятлово с 0 по 12,3 километра в Волоколамском округе. Устройство нового покрытия также завершено на всей протяженности автодороги станция «Николаево» – Лыщиково – Дорохово с 0 по 10,4 километра в Рузском городском округе. С применением щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси отремонтировано покрытие автодороги Верея – Медынь – Вышегород с 0 по 10,4 километра в Наро-Фоминском округе и участок Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец с 37,6 по 53,3 километра в Сергиево-Посадском городском округе. В ближайшее время дорожные службы приступят к работам по укреплению обочин. После получения положительного заключения независимой дорожной лаборатории на участках ремонта будет нанесена разметка.

На 80% выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на дороге МБК – Синьково – Насадкино – канал имени Москвы с 20 по 28,3 километра в Дмитровском городском округе. Работы по фрезерованию проводят на участках автодорог Вотря – Растовцы с 0 по 8,6 километра в Талдомском городском округе и Дор – Панюково – Куркино в городском округе Шаховская – здесь к работам приступили раньше срока. В Сергиево-Посадском городском округе на дороге Сергиев-Посад – М-8 «Холмогоры» с 19 по 32,8 километра завершено фрезерование старого покрытия, дорожные службы приступили к устройству выравнивающего и верхнего слоев, здесь работы выполняются с применением щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области осуществляет контроль качества проведенных работ с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Также ход ремонтных работ и качества дорожного покрытия оценивает проектный офис, в состав которого входят представители Минтранса области, ОНФ и ФКУ «Центравтомагистраль» Росавтодора.

Всего в Московской области в этом году отремонтируют порядка 1,9 тысячи автодорог протяженностью свыше 2,5 тысяч километров, из них в рамках нацпроекта – более 450 дорог регионального значения длиной свыше 1,5 тысяч километров. На ремонт региональной сети в 2019 году из регионального бюджета было выделено более 12 миллиардов рублей.