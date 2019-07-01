РИАМО - 1 июл. В июле 2019 года в Московской области будут проводиться плановые профилактические и ремонтные работы ряда энергетических объектов, в связи с этим подача электрической энергии будет временно ограничена, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Информация о том, когда и какие объекты будут обесточены, размещена на главной странице официального сайта министерства: minenergo.mosreg.ru. График предстоящих отключений электрической энергии крупнейших энергокомпаний Подмосковья , «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго», опубликован для того, чтобы все потребители смогли оперативно узнать, когда произойдет отключение электроэнергии по его адресу.

«Плановые и ремонтные работы на сетях включают в себя техническое обслуживание, диагностику и замену оборудования, расчистку трассы и другое. Они проводятся с целью обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования энергосистемы Московской области», — говорится в сообщении.

Жителей призвали с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

Подробный график отключений можно найти по ссылке.